Un joven de Colombia afirma ser hijo de Shakira y le reclama 190 mil dólares

En medio de su polémica separación de Gerard Piqué, signada por una supuesta infidelidad y su nuevo noviazgo, Shakira le está haciendo frente a otra delicada situación.

¿Qué pasó? Un joven dice ser su hijo y le está reclamando dinero. Este muchacho afirma que la cantante colombiana lo habría dado en adopción cuando ella tenía 16 años.

La fuerte historia salió a la luz gracias al actor Santiago Alarcón, que fue señalado por este joven como el progenitor, y que se negó a dar el nombre del supuesto hijo adolescente de Shakira, que tiene dos con Piqué.

TREMENDO TESTIMONIO DE SANTIAGO ALARCÓN, EL PADRE DEL SUPUESTO HIJO NO RECONOCIDO DE SHAKIRA

"Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención".

"Él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira" G-plus

"Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares", contó Alarcón.

Y contó que según este joven, Shakira sería su madre biológica: “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco".

Sin embargo, Shakira aún no se expresó al respecto.