El sorpresivo llamado de Vicky Xipolitakis (32) del lunes por la noche al 911 para denunciar a su marido, Javier Naselli (54), por "violencia verbal", no pasó inadvertido para nadie. De hecho, Jorge Rial contó en Intrusos que la denuncia que se hizo pública podría perjudicar al financista de perfil bajo en su ámbito laboral: "Me dijeron que esto puede tener alguna consecuencia inesperada para él, porque a la gente que maneja guita pesada, no le gusta que el que la maneja esté en primer plano, y menos en un quilombo en este momento del país. Porque hay gente importante atrás de esto".

Instantes más tarde, Jorge Rial insistió sobre el padre de Salvador, bebé de apenas cinco días de vida: "No gustó en el mundo financiero en el que se maneja este señor, que son peces gordos. Este señor nada entre tiburones".