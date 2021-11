El irónico mensaje de Jorge Rial contra Mónica Gutiérrez: "¿Se inundó algo?"

Jorge Rial lanzó un tweet muy filoso al ver a Mónica Gutiérrez en televisión tras las elecciones 2021.

“¿Se inundó algo que está @monigps en la tele?”, preguntó a pura ironía Rial en la red social cuando se encontró con una imagen de Mónica en televisión analizando la actualidad política.

Esta no es la primera vez que los periodistas, que compartieron durante años el canal América, se enfrentan a raíz de los comentarios de Rial sobre las coberturas que hacía Mónica de las inundaciones en su noticiero.

JORGE RIAL Y MÓNICA GUTIÉRREZ, UN ENFRENTAMIENTO CON HISTORIA

El exconductor de Intrusos reavivó su pelea con la exconductora de América Noticias, que comenzó en el año 2018 cuando él twitteó: “"Extraño a @monigps recorriendo el Conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo”.

Sin dudar, su por entonces compañera de canal re retrucó: “Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer”.

A lo largo de los años, el enfrentamiento continuó y Mónica reflexionó al respecto el año pasado: “No sé de qué antiguo rencor vive porque no me interesa, que diga lo que se le ocurra”.

Y agregó: “Yo no me prendo en una guerra de vedettes, no estoy en el mundo de la farándula ni quiero estar; no está en mi naturaleza, no lo comprendo”.