Fuertes declaraciones de Michael Bublé sobre cómo sería su carrera si no hubiese formado una familia con Luisana Lopilato

Michael Bublé, que siempre se muestra muy cariñoso con Luisana Lopilato y sus hijos, sorprendió al reflexionar sobre su carrera.

El cantante canadiense contó que su representante siempre remarca que podría haber sido una "estrella más grande" si no se hubiese casado con la actriz.

Sin filtros, el artista subrayó que no se pueden hacer "las dos cosas con éxito". Claramente, en referencia a formar una familia y crecer como estrella internacional de la música.

LAS DECLARACIONES DE MICHAEL BUBLÉ SOBRE CÓMO SERÍA SU CARRERA SIN LUISANA LOPILATO

"Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, afirmó en una entrevista con That Gaby Roslin.

“No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”.

"Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir"

"Mi manager siempre me dice 'no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas?'. Y, por supuesto, para mí ha sido difícil", cerró Michael, polémico.

¿Que dirá Lu?