Fuerte respuesta de Cinthia Fernández a una mujer que la criticó como madre: "Machirula"

Cinthia Fernández no dudó en salir al cruce de una mujer que a través de Twitter cuestionó su rol de madre debido a su conflicto con Matías Defederico.

La usuaria hizo el comentario luego de que Cinthia contara que tuvo que ir a buscar a sus hijas mayores en Año Nuevo a la casa de su ex porque no se podía comunicar y le llegaban imágenes de él tomando alcohol.

Entonces, la mujer le escribió: “Pienso no... ¿Qué pensaran tus nenas cuando sean grandes? 18, 20 años. La madre quilombera que expone algo privado”.

"¿Qué pensarán de los golpes también, no? Machirula", twitteó Cinthia a la usuaria de Twitter G-plus

Y continuó: “¿A quién le puede importar el drama que armás? Tenés lo que te tocó, ¡un tipo que no es Messi ni Icardi!”.

Molesta, Cinthia le respondió con todo: “¿Qué pensarán de los golpes también, no? Machirula”, haciendo referencia a las acusaciones de violencia de género que realizó contra Defederico.

FUERTES ACUSACIONES DE CINTHIA FERNÁNDEZ CONTRA MATÍAS DEFEDERICO

Tras el escándalo de Año Nuevo y que Defederico asegurara que vive “un calvario” por los dichos de Cinthia, ella hizo un fuerte descargo.

“Ahora yo te digo que es un calvario. Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años aún estando separada. Violencia verbal durante toda la relación porque estaba enferma y no podía salir de ahí”.

“Violencia física, violencia económica por no hacerse cargo, por no poder cumplir con los derechos de los niños por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene”, afirmó la panelista.

“¿Querés saber qué más es violencia? La violencia de todo tipo que sufrí. Pruebas, entradas a la clínica, embargos. Eso es un calvario”, cerró indignada Cinthia en sus redes.