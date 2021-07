Fuerte posteo de Angie Balbiani sobre el parto respetado mientras transita su embarazo: "¿La cesárea no vale?"

Angie Balbiani, embarazada por segunda vez, comparte con sus seguidores de Instagram sus reflexiones mientras disfruta de esta nueva etapa en familia. También, sus inseguridades y fuertes críticas en lo que respecta a la maternidad. Mejor dicho, a lo que se espera la maternidad "ideal".

A través de sus stories de Instagram, la panelista apuntó muy fuerte contra lo que muchas personas gestantes consideran que es un parto respetado. Y se refirió a aquellas que más que defender que la persona gestante pueda elegir cómo parir, juzgan a aquellas que optan por dar a luz con anestesia y en una clínica.

"Desde que estoy embarazada me enteré que existe el parto respetado. Pero solo te lo respetan si es natural y con dolor. ¿La cesárea no vale? Sólo vale amamantar. O sea que si no podés hacerlo sos menos madre. La maternidad real es la que toca vivir a vos. No la que te exigen los demás, Punto", sentenció, muy crítica.

¡Alzó su voz!