Fuerte frase de Romina Malaspina tras las chicanas por su renuncia al noticiero: "Nunca me metí en quilombos"

Tras la partida de Romina Malaspina a la conducción del noticiero Noticias de 22 a 24 por Canal 26, Ángel de Brito reveló que su salida del canal fue por determinación de las autoridades de la emisora. La modelo anunció que su repentina partida tiene como principal motivo cumplir su sueño de cantante pero el periodista lo desmintió.

“Chicos nunca me metí en quilombos, no me llamen para hacerlo ahora”, expresó la ex conductora de 26 años a través de su cuenta oficial de Twitter tras ser el epicentro de críticas en las últimas horas.

Chicos nunca me metí en quilombos, no me llamen para hacerlo ahora. — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) May 5, 2021

Desde Los ángeles de la mañana, Maite Peñóñori dijo: “Me escriben del canal, me dice una persona ´la rajaron, el 30 de abril terminaba su contrato y decidieron no renovarle´. Parece que Romina tomaba muchos compromisos de curritos y faltaba seguido sumado a que llegaba muy sobre la hora y se notaba al aire que estaba muy perdida con los temas”.

Por su parte, el conductor del programa de El Trece sumó: “No solo no dicidieron no renovarle, ni siquiera lo evaluaron porque hace unos días ya llamaron a otra famosa para ocupar ese horario”. De Brito también declaró que, según le dijeron, Malaspina no cuidó su trabajo porque se ponía compromisos que coincidían con el horario del noticiero.

Después de que esta información circulara y llegara a oídos de la influencer argentina, resolvió contestar por las redes sociales, donde exteriorizó que no se metería en “quilombos”.