La foto hot de Charlotte Caniggia en topless dentro de una bañera

El regreso de Charlotte Caniggia (26) a la pista de ShowMatch la reinstaló en el centro de la polémica, pero ella trata de huirle a los escándalos con su simpatía. Algo parecido hace en Instagram, donde en las últimas horas volvió a hacer de las suyas, a pura sensualidad.

Charlotte compartió un video en el que se la ve muy sensual en topless acostada en una bañera, cubriéndose la cara con su mano. El posteo fue acompañado por parte de la letra de Independiente, el hit de Natti Natasha con el que se siente identificada: “Porque soy independiente, independiente. Sola me he busca'o lo mío, sin pretendiente'. No soy adicta al dinero, pero 'tá en mi mente”.