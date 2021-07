Flor de la Ve apuntó sin filtros contra Patricio Giménez: "No tiene cara, es fácil hablar desde la mansión de la hermana"

Después de anunciar que formará parte de MasterChef Celebrity Uruguay, en A la tarde (América) recordaron un fragmento de la entrevista que Florencia Peña le hizo a Patricio Giménez en su programa. En ese momento, la conductora le dedicó un ácido comentario y Flor de la Ve se sumó a la crítica.

"Nosotros vemos que nos odiás desde que te fuiste a Uruguay, te ponés cara de payaso y nos criticás", le había dicho Peña. "No odio a la Argentina, odio la corrupción y la impunidad. Amo la Argentina y ahora estoy muy triste que mi abuela va a cumplir 99 años y creo que no voy a poder entrar, por las limitaciones qué hay, que son culpa de la falta de política correcta en la vacunación. Acá, en Uruguay, se puede recibir gente porque estamos vacunados", había sido la respuesta de Patricio.

Tras ver el informe, De la Ve, panelista del ciclo, no pudo contener su indignación y lo criticó con fuerza por sus dichos desde Uruguay. "¡Qué fácil es hablar desde la mansión de la hermana y criticar al país! ¡La verdad es que no tiene cara! ¡Él no trabajó en su vida! ¡Por favor!”, sentenció, enojada.

Sin embargo, hace algunos días Patricio había aclarado que está viviendo en un hotel y ya no está instalado en la mansión de Susana.

¿Le responderá a Flor?