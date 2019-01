Fernando Burlando, sobre el juicio que Juan Darthés le inició a Calu Rivero: "Fue la peor decisión de su vida"

En febrero se espera que Juan Darthés (54) regrese a la Argentina para comparecer ante la Justicia, y en las últimas Fernando Burlando dio su opinión como abogado respecto del juicio por daños y perjuicios que el actor le inició a Calu Rivero bajo el patrocinio de Ana Rosenfeld.

En una nota con Por si las moscas, el abogado de Darthés afirmó: “Yo no le hubiese hecho juicio a Calu Rivero como se lo hizo Juan, me parece la peor decisión de su vida. Tenía todo el derecho de iniciarle juicio, pero eligió muy mal el modo y el lugar. No era para iniciarle juicio”.