Eduardo Feinmann le dedicó un tierno posteo a su hija recién nacida: "Ya te amo"

A los 62 años, Eduardo Feinmann celebró el nacimiento de su bebita Esmeralda, fruto de su amor con Lucía Auat, con quien está en pareja desde 2017. Por primera vez desde su llegada, el conductor le dedicó un posteo súper especial.

Eduardo compartió en Twitter una tierna foto en la que se ve su mano sosteniendo la de su beba, súper pequeña, y la coronó con un dulce mensajito. "Buen día, Esme. Ya te amo", expresó el conductor, enamoradísimo de su hijita.

Tras el nacimiento de Esmeralda, Eduardo había contado al aire en su programa, El Noticiero LN+, que su vida se tiñó de ternura a partir de la llegada de su chiquita.

"Es la máxima felicidad que pude alcanzar en mi vida. No conozco otra cosa que me haya hecho tan feliz como esto. Todo lo demás lo voy a transitar... Estoy ancho de felicidad. No me interesa hablar de mi vida privada, pero la llegada de un hijo es una bendición de la vida", había dicho.

¡Papá feliz!