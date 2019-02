Duras declaraciones de Mariano Yospe, excuñado de Natacha Jaitt: "Mi preocupación más grande es Valentino"

Mariano Yospe, hermano del recordado actor Adrián, con quien Natacha Jaitt tuvo a su hijo Valentino (12), rompió el silencio y se pronunció sobre el estupor generado por la trágica muerte de su excuñada.

La relación entre las familias Jaitt-Yospe no terminó bien tras el fallecimiento del actor en 2011, producto de un cáncer esofagogástrico, y al igual que Natacha a los 41 años. Los conflictos con la mediática tenían que ver con la tenencia de su nene (por entonces de 5 años), y de quien él tenía la guarda.

En comunicación con Crónica TV, Mariano no eludió la polémica: "Una persona que tenía una vida tan desordenada, entreverada con droga, amenazas, extorsiones, no termina bien".

"Mi preocupación más grande es Valentino (su sobrino). La realidad es que no tenemos ningún tipo de contacto con nadie. Creemos que está en la casa de un amigo. Yo imploro que no sepa nada. Lo que menos quiero es que se entere, ojalá no se entere nunca", cerró.