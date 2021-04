Desopilante posteo de Carla Peterson recién levantada: "No me sequé el pelo antes de dormir"

De un día para el otro, Carla Peterson sorprendió a sus fanáticos con su radical cambio de look. La actriz dejó atrás su cabello rubio y espectacular corte carré para teñirse de pelirroja. Además, se rebajó mucho más la melena.

Aunque siempre muestra su cabello rojísimo y súper canchero, la actriz no quiso dejar de mostrarles a sus seguidores de Instagram cómo luce recién levantada si la noche anterior le da fiaca secarse el cabello con el secador.

"Buen día... Pase por acá para compartir este look. No es una peluca, el problema es que no me seque el pelo antes de dormir. Ojalá los problemas fueran siempre estos", expresó junto a una desopilante secuencia de fotos en la que se la ve con los pelos parados y para todos lados.

¡Es lo más!