Demi Moore reveló que su madre la prostituyó a los 15 años con un conocido de su familia: "Fue devastador"

A lo largo de su carrera, y más de una vez, Demi Moore dio cuenta de un pasado repleto de sufrimiento, excesos y violencia. Pero las revelaciones que por estos días la actriz estuvo realizando a cuentagotas en el marco de la salida a la venta de su libro de memorias, al que tituló Inside Out, siguen impactando.

Luego de contar cómo haber accedido a realizar tríos sexuales significaron el principio del fin en su matrimonio con Ashton Kutcher, la protagonista de Ghost reveló que su madre la prostituyó a sus 15 años a cambio de una suma de 500 dólares.

La actriz rememoró ese horroroso episodio que relata en su libro en el piso de Buenos días, América, programa que conduce Diane Sawyer. Según contó, una noche llegó a su casa y se topó con un hombre conocido de su familia que tenía las llaves de su departamento.

"Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: '¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?'". Sin embargo, la actriz que dijo que aún hoy no cree que su madre la haya "vendido". "En el fondo de mi corazón creo que no. No creo que haya sido una transacción, pero aún así ella le dio el acceso y me puso en peligro", contó.

"Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: '¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?'". G-plus

Moore relató que su madre,, tenía problemas de adicción y conductas delictivas. De hecho, explicó que cuando tenía 12 años fue ella misma quien la salvó de una sobredosis de pastillas. "Recuerdo haber usado mis dedos, los dedos de una niña pequeña, para sacar de su boca las píldoras que ella había tomado", escribió en el libro. "Esa situación me cambió la vida", le aseguró a Sawyer.