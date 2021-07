Dani La Chepi reveló por qué no pudo debutar en Polémica en el Bar y borró su posteo firmando contrato: "Me equivoqué"

Después de haber formado parte de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Dani La Chepi anunció que formaría parte de Polémica en el bar (América). De hecho, compartió en Instagram una foto firmando el contrato con su hija.

Sin embargo, Dani no debutó en el programa y además borró el posteo en el que anunciaba su incorporación al ciclo que conduce Mariano Iúdica. Y para evitar especulaciones, aclaró qué pasó. ¿Por qué dio marcha atrás?

"Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar; si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América", contó en diálogo con la revista Paparazzi.

