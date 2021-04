Dani La Chepi reveló el motivo íntimo por el que tenía relaciones con la remera puesta: "Mi cuerpo me daba vergüenza"

Aunque Dani La Chepi es feliz por su éxito en MasterChef Celebrity 2 (Telefe), le afectan los comentarios mala onda que muchos usuarios le dedican en las redes sociales. Sin embargo, no se queda en el molde y les hace frente.

Luego de que la criticaran por cómo se viste, entre muchos otros puntos, la participante del certamen culinario hizo un fuerte descargo en Instagram y habló de sus inseguridades. Además, reveló por qué cuando era más chica tenía sexo con la remera puesta.

"¿Qué loco, no? Si volviese a nacer creo que haría todo diferente con respecto a mí: a mi vestimenta, a mi cuerpo, a mi cara. Estuve tantos años escondida, tantos años teniendo relaciones e intercambiando fluidos con la remera puesta", expresó.

Y explicó el motivo por el que no se sacaba la prenda ni siquiera al momento de tener relaciones sexuales: "Porque tenía vergüenza de mi cuerpo por giles que yo misma elegí y escuché diciéndome 'upa, mirá como está ese culo, hay que rebocarlo, hay que tapar esos pozos', 'uh, la tetita palta, ponete un push up', 'uh, tapate las cicatrices de la panza porque los nenes en la playa se asustan'... ¿Qué loco, no? ¡Lo haría todo diferente!".

Antes de cerrar, contó que si bien saltó por un mensaje que le enviaron en las redes sociales hay muchas personas que sufren los comentarios que les hacen sobre sus cuerpos en su día a día. "Muchas lo vivimos en nuestra vida privada, con nuestros afectos, con nuestros íntimos, ¿no? Esa exigencia a veces familiar de 'ponete a adelgazar que estás re gorda', 'engordá que estás re flaca'", finalizó, cansada de las críticas.

