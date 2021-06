Contundente posteo familiar de Romina Pereiro tras la sorpresiva renuncia de Jorge Rial a TV Nostra: "Bancamos a full"

La abrupta renuncia de Jorge Rial a TV Nostra (América) sigue generando opiniones encontradas. Sin embargo, en medio del escándalo mediático el conductor encontró la calma en su tierno núcleo familiar.

Siempre firme junto a su esposo, Romina Pereiro demostró que puertas para adentro la familia permanece unida y Jorge está muy tranquilo. A través de sus stories de Instagram, la nutricionista compartió una postal que los muestra disfrutando de una tarde con Rochi, una de las hijas de él.

"Bancamos a full", escribió Romi junto a la imagen en la que se ve al conductor sonriendo junto a Romi y la joven. Además, su esposa coronó la postal con la elocuente canción All you need is love (Todo lo que necesitás es amor) de The Beatles.

Además, Jorge replicó el tierno momento en sus redes.

¡Súper unidos!