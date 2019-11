Claudia Villafañe contó su último acercamiento a Diego Maradona: "Le escribí y me clavó el visto"

En medio de la disputa familiar que siguen manteniendo Claudia Villafañe junto a sus hijas, Dalma y Giannina, frente a Diego Maradona, la empresaria dio una entrevista en Pamela a la tarde donde lanzó filosas frases. Sin embargo, Claudia sorprendió al contar que se contactó vía WhatsApp con su ex sin éxito.

“¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Diego?”, preguntó Pamela David, sin saber que el intento por comunicarse de la ex con el Diez fue hace pocos días. “Le escribí para el día del cumpleaños, pero no me contestó”, aseguró.

Pamela:- Saludalo porque nos está mirando, si querés saludarlo.

Claudia:- No, no. Ya le escribí. No me contestó ningún mensaje, me clavó el visto.

P:- Si te clavó el visto es que no estás bloqueada.

C:- No, no estoy bloqueada. Por ahora no.

