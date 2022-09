Cinthia Fernández recordó cuando grabó un video con L-Gante y la picante actitud de Tamara Báez: "Me salió a bardear"

En medio de las versiones de distanciamiento que revolotean cerca de L-Gante y Tamara Báez, Cinthia Fernández elogió al cantante y se refirió picante a su pareja.

La panelista de Momento D recordó cuando grabó un video con el cantante. Y reveló que Tamara la salió a "bardear" sin conocerla, solo por el hecho de haber trabajado con su pareja.

Además, sumó que reaccionó llamándola y llevándole tranquilidad, explicándole que nunca pasó ni pasará nada entre ella y el artista.

CINTHIA FERNÁNDEZ HABLÓ DE LA ACTITUD DE TAMARA BÁEZ CUANDO TRABAJÓ CON L-GANTE

"¿Qué pensás de L-Gante y Tamara? ¿Del lado de quién estás?", le preguntaron a Cinthia sus seguidores a través de Instagram Stories.

"Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso... Pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme".

"Ella me salió a bardear rápido sin conocerme". G-plus

"Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba ni pasó ni pasaría nada".

"Y que era un video para redes, actuado", contestó Cinthia, contundente, en Instagram.