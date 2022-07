Cinthia Fernández contó por qué debió irse de la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Picante, Cinthia Fernández le reprochó a Ángel de Brito que invitara a su fiesta de cumple a su ex, Matías Baclini. Sí, a la misma celebración de la que tuvo que irse.

En medio del festejo, la panelista comenzó a sentirse mal y se fue a su casa a descansar.

Desde su hogar, aclaró que no compartió postales de la fiesta porque estuvo muy poquito tiempo.

POR QUÉ CINTHIA FERNÁNDEZ SE FUE DE LA FIESTA DE ÁNGEL DE BRITO

"Me están preguntando por qué no subí nada de la fiesta de Ángel. Fui literalmente por cinco minutos y me volví a casa porque me empezó a temblar todo".

"Ya me empecé a sentir mal cuando le fui a llevar la torta y bueno después me tuve que ir. Ya no me tiembla el cuerpo, pero estoy como rara".

"Estoy viva, para desgracia de muchos. Amo a mis seguidoras que me preguntan si estoy bien. Me siento fatal", cerró Cin a través de sus stories de Instagram llevándoles tranquilidad a sus seguidores.