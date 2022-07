China Suárez habló de las bromas por la diferencia de edad con Rusherking: "Me dijeron 'qué grande está Amancio'"

China Suárez (30), felizmente en pareja con Rusherking (21), debutó como solista de la mano de su primera canción, Lo que dicen de mí.

En medio de las repercusiones por su tema, que estaría inspirado en su escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi, dio una nota en Vorterix.

Cuando le preguntaron qué la hace reír de sí misma, contó que se toma a risa los comentarios que le hacen por la diferencia de edad con su novio.

Vale aclarar que "Rusher" tiene 21 años y ella 30.

CHINA SUÁREZ SE TOMA A RISA LOS COMENTARIOS POR SU DIFERENCIA DE EDAD CON RUSHERKING

"Los memes que me hacen con Tomi, nos cag... de risa. ‘Qué grande que está Amancio’, me dijeron el otro día...", contó revelando que la cargan comparando a su hijo con Benjamín Vicuña con su novio, por su edad.

"La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", cerró, buena onda.