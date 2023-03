A Cande Ruggeri se le partió un diente y compartió las fotos llorando desesperada antes del arreglo.

Siempre muy unida a sus seguidores, Cande Ruggeri reapareció a través de sus stories de Instagram y les contó el tremendo motivo por el cual había estado ausente.

La mamá de Vita reveló que por tomar agua directamente desde una botella de vidrio, se le partió un diente. Y que entró en pánico cuando se dio cuenta de que le había roto parte de su paleta.

Luego del arreglo, más tranquila, compartió las fotos llorando desesperada y sin saber qué hacer, previo a su consulta con el dentista.

LAS FOTOS DE CANDE RUGGERI CON LA PALETA PARTIDA

"Se me partió la puntita de la paleta, me la arreglaron ayer y casi me muero... Esta es la foto llorando, drama, muy exagerada... Ahora me río", expresó Cande junto a las imágenes que ilustran el tremendo momento.