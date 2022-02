Brenda Asnicar contó que fue traicionada por alguien de su entorno: "La gente que te quiere bien no te humilla"

Lejísimos de Duki, su expareja, Brenda Asnicar se mostró feliz junto a su nuevo novio. Sin embargo, acto seguido sorprendió con un fuerte descargo en contra de algunas personas de su entorno.

Contundente, la cantante contó que se dio cuenta de que algunas personas que quería mucho la había traicionado e hizo una fuerte catarsis a través de sus stories de Instagram.

"La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please", expresó, dolida.

BRENDA ASNICAR REVELÓ CÓMO LA TRAICIONARON QUIENES DECÍAN SER SUS AMIGOS

La cantante contó que suele percibir quiénes están con ella por conveniencia y relató algunas de las traiciones a las que tuvo que hacerle frente.

"Siempre intuyo, a la larga o a la corta. Aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién"

"Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores".

"Personajes que con la excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que no me conocen. Fuck a todos esos porque cada sía soy más fuerte, les doy la espalda", cerró, con firmeza.