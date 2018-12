En una extensa entrevista con la revista Caras Chile, Benjamín Vicuña habló de su conflictiva separación de Pampita y las versiones de sus supuestas infidelidades fueron tema obligado.

Vale recordar que durante los diez años que estuvo en pareja con la top, se lo vinculó sentimentalmente con Isabel Macedo y Natalia Oreiro, entre otras famosas. Además, Pampita lo acusó de serle infiel con la China Suárez, su actual novia, mientras filmaban la película El hilo rojo.

“Quedó con el cartel de infiel, muy juzgado en Chile y Argentina. ¿Qué costos le trajo a su imagen?”, le preguntó la periodista.

"De lo que se dijo no iba a salir a cuestionar ni a defenderme porque eran temas sensibles y delicados. Esperé que las cosas decantaran. Me importa la opinión de mis hijos y punto" G-plus

Consciente de los trascendidos sobre él, aseguró: “De lo que se dijo no iba a salir a cuestionar ni a defenderme porque eran temas sensibles y delicados. Esperé que las cosas decantaran. Me importa la opinión de mis hijos y punto. Las versiones que se dijeron ya están, no me puedo hacer cargo, son parte de los mitos urbanos. Me separé como cualquiera, con el dolor y la frustración que significa, añadiendo esos ingredientes externos. Me concentré en transitar en eso…”.

Y agregó: “Mirando hacia atrás, los dolores no se restan, se acumulan. Se murió mi hija, a los dos años me separé. Sin embargo, el ser humano tiene la maravillosa posibilidad de la resiliencia, de un renacer. Hoy me hago cargo de todo lo bueno y lo malo; tengo una familia maravillosa que es clave, una mujer increíble, alegre, sana, a quien me unen muchas cosas”.