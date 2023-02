Barby Franco compartió la foto más dulce de su hija Sarah con el padre de Fernando Báez Sosa: "Él la calmó"

A pocos días de la sentencia de la Justicia a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa, el padre de la víctima, Silvino, se mostró muy dulce con Sarah, la beba de Fernando Burlando, su letrado.

Fue Barby Franco, la pareja del abogado, quien fotografió al papá de Fernando haciéndole "upa" a su hija tras el juicio por el asesinato del joven, en el que le dieron cadena perpetua a cinco de los implicados y 15 años de cárcel a los restantes.

"Sarah no se sentía bien y él la calmó... Esta es la imagen más hermosa que vi hoy", expresó Barbie, que también tiene un fuerte vínculo con Graciela, la madre de Fernando.

CUÁL FUE EL ERROR EN EL FALLO POR EL ASESINATO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

El comunicador dio información precisa sobre la equivocación de la Justicia

"Foja 15 del fallo... En esa inteligencia y conforme se demuestra a partir de la valoración de la prueba que seguidamente se reseñará, considero demostrado quiénes resultaron ser coautores del evento que nos ocupa, por la exteriorización de la acción que cada uno dirigió al momento del hecho y que encuentra sustento en las evidencias reunidas: Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Tomás Comelli. Por su parte, resultaron partícipes necesarios del suceso: Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael Villoaz y Blas Cinalli”.

“Partícipe necesario es igual a partícipe primario, el partícipe primario debió o debieron recibir prisión perpetua, no 15 años de prisión, no partícipes secundarios. Después, al final corrigen y me tomé el atrevimiento de hablar con el doctor Améndola”.

“El doctor Améndola cuando yo le consulto por esto que me llamó la atención, me dice que van a tomar medidas y no solamente que van a tomar medidas. Me dice ‘eso va a formar parte de nuestro recurso’”, sostuvo, contundente.