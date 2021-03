Así era la casa de Tigre en la que murió Diego Maradona: "El playroom no tenía ni baño y a él le costaba caminar"

A tres meses y medio de la muerte de Diego Maradona, la Justicia investiga las causas del deceso y si hubo negligencias médicas previas a su fallecimiento. El exfutbolista murió el 25 de noviembre, en una casa ubicada en Tigre, a la que se había mudado para rehabilitarse, luego de ser operado de un hematoma subdural en la cabeza.

Con el proceso judicial en curso y con profesionales de la salud bajo la mira, en Cámara del crimen mostraron cómo era la residencia en la que falleció Maradona y dejaron en evidencia que no contaba con el equipamiento, ni las comodidades necesarias para su apta recuperación.

"En la casa había una escalera y arriba había habitaciones en suite, pero Diego no estaba en condiciones de subir escaleras, le dolía la rodilla. Entonces le adaptaron el playroom. El playroom no tenía ni puerta, le compraron una puerta de plástico que ni siquiera llegaba al piso. Diego no tenía ni la más mínima intimidad. No tenía ni baño el playroom, y Diego era un hombre operado que le costaba moverse", dijo Rolando Barbano, mientras en TN compartían las imágenes del cuarto, del baño, del living, de la cocina y del parque que transitó Diego Maradona hasta su día final.