Anita Pauls explicó por qué no se vacunó contra el covid en Estados Unidos estando embarazada: "Prioricé que no le pasara nada a mi beba"

Anita Pauls está feliz, disfrutando de la recta final de su embarazo. A menos de un mes de convertirse en mamá por primera vez con su pareja, explicó por qué no se vacunó en Estados Unidos contra el covid a pesar de que su médica se lo recomendó.

"Mi pareja se vacunó y yo no me vacuné. La médica me dijo que me vacunara porque las embarazadas tienen más riesgo de morir... Somos como de alto riesgo. Pero cuando tuve que sacar el turno, tenía que firmar un montón de papeles que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas. Así que, si tu bebé sale con anomalías o alguna deformación no se hacen cargo... Ya leer todo eso...", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, remarcó que si bien la vacuna la protegería no sabe con certeza si afectaría a su beba. "La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo eso no te lo va a decir nadie... La vacuna acaba de ser inventada", afirmó.

Y se despidió haciendo hincapié en que prefirió priorizar la salud de su beba y seguir cuidándose un montón, como siempre. "Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé, prioricé que no le pasara nada a ella. Tomando las precauciones para yo no contagiarme y si yo me contagio no le va a pasar nada malo”, cerró la actriz, que desde hace días comparte con sus seguidores sus días en familia desde la playa.