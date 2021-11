Ángel de Brito criticó con todo la serie de Diego Maradona: "No me convence, muchos errores"

Tras meses de escándalos y postergaciones, Sueño Bendito, la serie que cuenta la vida de Diego Maradona, se estrenó contra viento y marea. Desde el primer capítulo, Ángel de Brito la mira y analiza tanto las fallas que percibe como las fortalezas de la reconstrucción de la historia.

En una nueva edición de #ÁngelResponde, al jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) le preguntaron si ve la serie que cuenta la vida del Diez. Además de decir que sí, la criticó con todo.

"No me convence... Muchos errores biográficos... Algunas actuaciones flojas...", expresó, contundente.

LOS PUNTOS A FAVOR DE SUEÑO BENDITO PARA ANGEL DE BRITO

Sin embargo, se despidió remarcando también cuáles son para él los tres puntos fuertes de la ficción.

"Me gusta el archivo, me gusta el guión y me gustan más las actrices", cerró.

