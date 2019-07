Anabela Ascar relató la última voluntad de Héctor Ricardo García, sobre cómo quería ser velado

Crónica y de la homónima señal de noticias durante los últimos 22 años, Anabela Ascar (55) contó los detalles del desenlace en una entrevista con Confrontados. El viernes se produjo la muerte de Héctor Ricardo García a sus 86 años, luego de haber perdido el habla en 2013 debido a un ACV, y sufrir una infección por una fractura de cadera que tuvo en febrero. Pareja del creador del diárioy de la homónima señal de noticias durante los últimos 22 años,(55) contó los detalles del desenlace en una entrevista con

“Él quería descansar en su casa, no quería un velatorio. Entonces, (cuando detectó que había fallecido) lo dejé en su cama en el living, le puse dos veladores y le dejé la televisión sin audio. Lo dejé así 24 horas. Se veló a sí mismo. Hasta que el sábado a las 8 de la noche vino la cochería, se lo llevó, lo preparó y después hicimos el responso. No quería velatorio porque no quería que lo vieran. Él me dijo que lo deje descansar tranquilo en su cama, no quería que lo vieran mal”, reveló Anabela Ascar sobre la última voluntad en vida de Héctor Ricardo García.