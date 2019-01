El regreso de Los Simuladores se viene palpitando hace tiempo y se concretaría recién dos décadas después de que debutara en televisión, allá por fines de marzo de 2002.

La idea y la intención de los protagonistas y el director están firmes, pero no se ejecutó aún por diferentes motivos. De todas formas, Alejandro Fiore (49), el recordado Pablo Lampone en la ficción, reavivó el proyecto en diálogo con Clarín que, en principio, tenía fecha pautada para 2020: "Si tengo que responder algo es que sería antes de 2022. Conociendo a Damián (Szifron), necesita tiempos, un año para escribirla, otra para pre-producirla. Tenemos una deuda con la gente: hay que darle un cierre. Lo repetimos hace 16 años, pero se va hacer. El pacto es que no se hace si no estamos los cinco".

El quinteto está conformado por los actores Federico D'Elía (Mario Santos), Diego Peretti (Emilio Ravenna), Martín Seefeld (Gabriel David Medina), y el director y guionista Damián Szifron.