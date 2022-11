La abogada de María Fernanda Callejón le respondió con firmeza a Ricky Diotto por el régimen de visitas de su hija

Pía Shaw contó en LAM que María Fernanda Callejón y su ex, Ricky Diotto, estarían en conflicto por el régimen comunicacional de su hija, Giovanna.

La actriz, que está nuevamente en pareja, hizo un fuerte descargo. Dijo que todo lo que se estaba diciendo sobre ella era "falso" y que seguirá de pie a pesar de los rumores.

En este contexto, su abogada, María José Bertolli, asistió a Intrusos y aclaró si existe un acuerdo legal entre ambas partes por la nena.

QUÉ DIJO LA ABOGADA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN SOBRE SU CONFLICTO CON RICKY DIOTTO

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá".

"No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", aclaró la letrada, haciendo hincapié en que por este motivo no hay incumplimiento por parte de María Fernanda.