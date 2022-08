TERMINOS Y CONDICIONES DE “CIUDAD.COM.AR”

LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SITIO WEB DE PROPIEDAD DE ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A., CUIT: 30-63698925-4, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LIMA 1261, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES, (EN ADELANTE “ARTEAR”) Y SERÁN CONSIDERADOS ACEPTADOS POR LAS PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS (EN ADELANTE, “USUARIO” O, EN PLURAL, “USUARIOS”) QUE UTILICEN EL SITIO DE INTERNET WWW.CIUDAD.COM.AR (EN ADELANTE “EL SITIO”).

EL USUARIO GARANTIZA Y DECLARA SER MAYOR DE 18 AÑOS, Y/O EN SU CASO, QUE TIENE LA EXPRESA AUTORIZACIÓN DE SUS PADRES O DE SUS TUTORES PARA PODER ACCEDER A WWW.CIUDAD.COM.AR.

AL UTILIZAR EL SITIO, EL USUARIO ENTIENDE Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, Y LAS DEMÁS CONDICIONES QUE RIGEN EL SITIO. LA UTILIZACIÓN DEL SITIO SE EFECTÚA BAJO ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

CONDICIONES GENERALES

EL SITIO ESTÁ DESTINADO A BRINDAR UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, ENTRETENIMIENTO E INFORMATIVO PARA LOS USUARIOS.

LOS USUARIOS QUE INGRESEN AL SITIO PODRÁN ACCEDER A CONTENIDOS TALES COMO CAPÍTULOS DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DE “CIUDAD MAGAZINE” (EN FORMA PARCIAL Y/O TOTAL), NOTICIAS, ENTREVISTAS, BACKSTAGES, VIVO, CONVOCATORIAS, APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTOS VARIOS, PARTICIPAR EN CONCURSOS, SORTEOS, CASTINGS, Y, EVENTUALMENTE CONTRATAR Y ADQUIRIR PRODUCTOS Y SERVICIOS, ETC.

PARA ACCEDER AL CONTENIDO EL USUARIO DEBERÁ ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE RIGEN EL SITIO. EL USUARIO QUE NO ACEPTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO PODRÁ ACCEDER AL CONTENIDO NI A LOS SERVICIOS DEL SITIO.

ADICIONALMENTE, A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, CADA SERVICIO O CONTENIDO EN PARTICULAR PODRÁ PREVER CONDICIONES ESPECÍFICAS AL CUAL DEBERÁN SUJETARSE QUIENES HAGAN USO DE ESOS SERVICIOS O CONTENIDOS. TALES CONDICIONES PODRÁN COMPLEMENTAR, MODIFICAR, O SUPRIMIR PARTE DE LO AQUÍ DISPUESTO, DEBIENDO EN ESOS CASOS ESTARSE A LO PREVISTO EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS.

GRATUIDAD

EL CONTENIDO OFRECIDO EN EL SITIO ES GRATUITO PARA EL USUARIO Y NO SE ENCUENTRA SUJETO AL PAGO DE NINGÚN ARANCEL O RETRIBUCIÓN HACIA ARTEAR.

REGISTRACIÓN

PARA LA UTILIZACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS O CONTENIDOS BRINDADOS EN LA ACTUALIDAD O QUE PUEDAN BRINDARSE EN EL FUTURO, ARTEAR PUEDE ESTABLECER COMO REQUISITO, EL PREVIO REGISTRO O IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO. DICHO REGISTRO TENDRÁ POR FINALIDAD ESTABLECER LA IDENTIDAD E INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL USUARIO Y PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, GOOGLE +, Y/O LAS QUE ARTEAR DISPUSIERA EN EL FUTURO. LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE EL USUARIO PROPORCIONE PARA REGISTRARSE EN EL SITIO ESTARÁ PROTEGIDA CON UNA CONTRASEÑA DE TAL MANERA QUE SOLO CADA USUARIO PUEDA TENER ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL. CADA USUARIO REGISTRADO PODRÁ MODIFICAR SU INFORMACIÓN UTILIZANDO SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. EL USUARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE NO REVELAR SU CONTRASEÑA Y DE BRINDAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y EXACTA, LA QUE TENDRÁ CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. Será RESPONSABILIDAD DEL USUARIO MANTENER TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA. CUANDO LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA NO ATIENDA A LAS CIRCUNSTANCIAS REALES DE QUIEN BRINDA INFORMACIÓN, SE CONSIDERARÁ TAL USUARIO INCURSO EN INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SIENDO RESPONSABLE POR TODOS LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ARTEAR O TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE VERACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ARTEAR ADOPTA LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS DE MODO DE EVITAR LA ADULTERACIÓN, PÉRDIDA, CONSULTA O TRATAMIENTO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES, Y QUE PERMITAN DETECTAR DESVIACIONES DE INFORMACIÓN INTENCIONALES O NO, DE INFORMACIÓN, YA SEA QUE LOS RIESGOS PROVENGAN DE LA ACCIÓN HUMANA O DEL MEDIO TÉCNICO UTILIZADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

ARTEAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CUALQUIER MOMENTO, COMPROMETIÉNDOSE A ANUNCIARLO POR MEDIO DE UN AVISO EN WWW.CIUDAD.COM.AR

RESPONSABILIDAD

ARTEAR NO GARANTIZA LA PLENA OPERATIVIDAD DEL SITIO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS DEL MISMO.

EN NINGÚN CASO ARTEAR, PROVEERÁ A LOS USUARIOS LA CONECTIVIDAD NECESARIA PARA QUE ESTOS ACCEDAN A INTERNET. SERÁ POR EXCLUSIVA CUENTA, CARGO Y RESPONSABILIDAD DE CADA USUARIO LA DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL SITIO.

CADA USUARIO SERÁ EXCLUSIVO RESPONSABLE POR LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTA EN EL SITIO. SIN EMBARGO, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE ARTEAR RECIBA A TRAVÉS DE SU MECANISMO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, LA MANIFESTACIÓN DE UN TERCERO USUARIO O NO, QUE HUBIERE SUFRIDO EN FORMA INJUSTIFICADA UN MENOSCABO EN CUALQUIERA DE SUS DERECHOS, TOMARÁ EN FORMA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA CONTINUACIÓN DE LA SITUACIÓN PERJUDICIAL, Y PODRÁ PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS ACONTECIMIENTOS DEL CASO. EN IGUAL SENTIDO SE PROCEDERÁ CUANDO A PESAR DE NO MEDIAR MANIFESTACIÓN POR PARTE DE UN TERCERO, ARTEAR ADVIERTA QUE DENTRO DEL SITIO EXISTIERON CIRCUNSTANCIAS SUSCEPTIBLES DE LESIONAR LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS, SEAN VIOLATORIAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO O ATENTEN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. SIN PERJUICIO DE ESTAS FACULTADES RESERVADAS, ARTEAR NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A CONTROLAR LAS MANIFESTACIONES Y/O ACCIONES LLEVADAS ADELANTE POR LOS USUARIOS. NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO CONTRARIO A DERECHO QUE, DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS, HAGAN LOS USUARIOS, NI GARANTIZA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR ESTOS, RELATIVOS A SU IDENTIDAD SEAN VERACES Y FIDEDIGNOS.

ARTEAR NO SE RESPONSABILIZA POR LOS USUARIOS QUE PUDIERAN AFECTAR A OTRAS PERSONAS, Y/O A PERSONAS QUE ESTÉN PROTEGIDAS POR MARCAS REGISTRADAS U OTRAS LEYES, Y/O POR COMENTARIOS QUE RESULTAREN VULGARES U OFENSIVOS POR PARTE DE LOS USUARIOS.

EN NINGÚN CASO ARTEAR RESPONDERÁ POR LA OPERATIVIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS, NI POR LOS RESULTADOS NEGATIVOS QUE PUEDAN OBTENERSE COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER LUCRATIVO.

PROHIBICIONES

7.1. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DEL SITIO CON FINES ILEGALES. ARTEAR SE RESERVA EL DERECHO DE RESTRINGIR O CANCELAR EL ACCESO AL SITIO DE CUALQUIER USUARIO QUE UTILICE EL SITIO PARA INFRINGIR LA LEY, VIOLAR DERECHOS DE TERCEROS O INCUMPLIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y/O CUALQUIER OTRA NORMA QUE RIGE LA UTILIZACIÓN DEL SITIO.

7.2. EN CASO DE PRODUCIRSE DESCARGAS MASIVAS DE CONTENIDOS POR PARTE DE UN USUARIO, ARTEAR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL ACCESO AL SITIO DE DICHO USUARIO, ANULAR SU SUSCRIPCIÓN, Y/O ADOPTAR LAS ACCIONES LEGALES QUE ESTIME OPORTUNAS. ARTEAR NO SE RESPONSABILIZA DE LOS NOMBRES DE USUARIOS QUE AFECTAN A PERSONAS AJENAS, ESTÁN PROTEGIDOS POR MARCAS REGISTRADAS U OTRAS LEYES O QUE RESULTAREN VULGARES U OFENSIVOS.

7.3. LOS USUARIOS NO PODRÁN EN NINGÚN CASO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O CONTENIDOS QUE ARTEAR PONE A SU DISPOSICIÓN, LLEVAR ADELANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS QUE INTEGRAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCERAS PERSONAS. EN ESE ORDEN, LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PROTEGIDO, POR EL DERECHO DE AUTOR, POR UNA PATENTE DE INVENCIÓN, POR UN MODELO DE UTILIDAD, POR SECRETO COMERCIAL, ETC. SIN QUE PARA ELLO MEDIE EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DERECHOS, SERÁ CONSIDERADO USO PROHIBIDO, Y HARÁ PLENAMENTE RESPONSABLE AL USUARIO QUE HUBIERE INFRINGIDO TALES DERECHOS, POR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERE EXPERIMENTAR SU TITULAR, MANTENIENDO INDEMNE A ARTEAR DE CUALQUIER MENOSCABO QUE HUBIERE SIDO PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LOS RECLAMOS INTERPUESTOS POR EL TITULAR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CONCULCADOS.

7.4. CUANDO NO PERTENECIERE A UN TERCERO, TODO EL MATERIAL EXISTENTE EN EL SITIO PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS POR ARTEAR, CONSTITUYE PROPIEDAD INTELECTUAL EXCLUSIVA DE ARTEAR. ARTEAR SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS SOBRE EL MATERIAL, NO CEDE NI TRANSFIERE A FAVOR DEL USUARIO NINGÚN DERECHO SOBRE SU PROPIEDAD INTELECTUAL O LA DE TERCEROS.

7.5. LOS USUARIOS TIENEN PROHIBIDO VENDER, PUBLICAR, DISTRIBUIR O RETRANSMITIR EL CONTENIDO PUBLICADO EN WWW.CIUDAD.COM.AR, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ARTEAR.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LOS DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ARTEAR, QUEDAN RESGUARDADOS BAJO LA PROTECCIÓN DEL CONVENIO DE BERNA; EL TRATADO DE LA WIPO (WORD INTELECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) SOBRE DERECHOS DE AUTOR, Y DEMÁS DISPOSICIONES COINCIDENTES; EL ACUERDO TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS); Y LA LEY 11.723 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA QUE EN SU CONJUNTO ASEGURAN LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE ARTEAR.

SUSPENDER Y DESACTIVAR A UN USUARIO

ARTEAR PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE O DESACTIVAR DEFINITIVAMENTE LA CUENTA DE UN USUARIO, SIN PREVIO AVISO, CUANDO ADVIERTA QUE VULNERA LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE RIGEN EL SITIO.

JURISDICCIÓN