Después de haber participado en una de las series más aclamadas de Netflix como Breaking Bad en el papel de Jesse Pinkman, el actor Aaron Paul estuvo en numerosas envíos, pero ninguno de la trascendencia de la protagonizada por Bryan Cranston. Su nuevo proyecto para las pantallas grandes lo pone en la piel del protagonista de una adaptación de una novela del autor experto en policiales Jo Nesbø. ¿Podrá alcanzar el mismo nivel de relevancia?

The Night House sigue la vida de Richard, un hombre atormentado por su pasado. El otro actor que interpreta al personaje de Paul en su juventud es Jacob Tremblay, quien se hizo conocido en la multipremiada película La habitación, de 2015.

// “You”, temporada final: cuándo se estrena y qué misterioso personaje se suma al exitoso thriller de Netflix

Así dice la sinopsis de la película: “Tras la reciente muerte de sus padres, Richard, un estudiante de secundaria, es enviado a vivir con unos familiares en el remoto pueblo de Ballantyne. Un día, durante una inocente broma telefónica en una cabina, Richard presencia con sorpresa cómo su compañero de clase es violentamente absorbido por el auricular y desaparece sin dejar rastro”.

Y abunda: “La policía sospecha que Richard es el responsable, y nadie cree su historia, excepto Karen, una compañera adolescente que también es una marginada. A medida que Richard y Karen tratan de entender la inexplicable muerte de su amigo, pronto se dan cuenta de que han desatado fuerzas malignas aterradoras”.

Aaron Paul y Bryan Cranston en la fabulosa serie Breaking Bad, una de las más aclamadas de los últimos años.

Vale recordar que Paul protagonizó el spin-off de Breaking Bad, El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), se destacó en Need for Speed (2014), la serie Westworld (temporadas 3 y 4) y le prestó su voz a Todd Chavez en la serie animada BoJack Horseman. Ahora también intentará agregar este nuevo papel a su carrera.

La última aparición mediática del actor

Después de que Donald Trump se convirtiera en presidente electo de los Estados Unidos, Paul hizo un llamativo anuncio en redes.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Aaron Paul convocó a sus seguidores a cuidarse: “Pasaron muchas cosas en las últimas 12 horas. No importa de qué lado estén, solo tienen que protegerse los unos a los otros. Tenemos que apoyarnos unos a otros, no perdamos eso de vista. Esto es lo que es, así que seamos hermanos, hermanas y amigos y protejámonos unos a otros”.

Aaron Paul y su esposa Lauren Parsekian.

“Voy a tomar esta oportunidad para hacer una desintoxicación digital e ir ligero”, continuó, y mostró el nuevo teléfono que usaría a partir de entonces: “Se llama The light phone. Es considerado un teléfono tonto, porque no hay redes sociales, no hay navegador y no hay correos electrónicos. Podes llamar y mandar mensajes de texto a cualquiera. Tiene mapas y música. Es realmente todo lo que necesitas”.

// La macabra historia de Natalia Grace, la huérfana con enanismo acusada de fingir su edad que inspiró una serie

Y concluyó: “Si no quieren hacerlo por completo, pueden hacerlo solo por el fin de semana o por una noche, si quieren salir a cenar con su pareja o amigos y no quieren que el ruido los distraiga. En resumen, decidí mantener el teléfono bajo y la cabeza en alto. Envío amor y gratitud a todos ahí fuera. Ahora es el momento más que nunca de mantener mi teléfono bajo y la cabeza en alto. Únanse a mí”.