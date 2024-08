La cadena HBO reveló un trailer que muestra los próximos estrenos tanto para su plataforma como para MAX, entre ellos la segunda temporada de The Last Of Us y la tercera de The White Lotus.

Uno de los puntos más destacados del reciente tráiler es el primer vistazo a la segunda temporada de “The Last of Us”, la serie basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog. La serie, que cautivó a los espectadores con la historia de supervivencia en un mundo postapocalíptico, tiene a Pedro Pascal como Joel, y a Bella Ramsey como Ellie. En esta nueva temporada, los fanáticos podrán ver cómo se desarrolla la trama de la segunda parte de esta historia, prometiendo intensificar la narrativa y mantener la calidad que caracteriza a la serie.

Este adelanto muestra a las siniestras criaturas que aterrorizan a los personajes, reafirmando el tono inquietante ya establecido por la serie en su temporada anterior. Algo a destacar también es la aparición de un interpretado por Catherine O’Hara, quien comparte una escena emocionalmente intensa con Pascal, la cual promete profundizar la complejidad emocional de la temporada, ofreciendo una perspectiva fresca y poderosa en la narrativa.

La segunda temporada de The Last of Us está programada para llegar en 2025 y contará con un elenco estelar, incluyendo a Kaitlyn Dever, Jeffrey Wright, Young Mazino, Ariela Barer y Tati Gabrielle, entre otros.

Nuevas historias

También la empresa reveló las primeras imágenes de la nueva temporada de The White Lotus. En esta tercera entrega de la serie, los espectadores serán introducidos a una nueva historia en el lujoso universo de los hoteles White Lotus. El tráiler muestra a un nuevo elenco que incluye a Parker Posey (Scream 3, Blade: Trinity), Jason Isaacs (Harry Potter y la cámara secreta), Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook y Sam Nivola.

Algo muy emocionante para el público es el regreso de Natasha Rothwell, quien retoma su papel de la primera temporada, aportando continuidad y conexión con los capítulos anteriores.