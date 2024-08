Las ganadoras del Óscar Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett lideran el universo de ‘Borderlands’, una historia en la que predomina la locura y el absurdo, y que lleva a la gran pantalla el videojuego homónimo.

“El verdadero reto era hacer una película separada del juego, pero que tocara todos sus elementos”, dijo Lee Curtis sobre el filme de Lionsgate, que llegará a la gran pantalla el 9 de agosto.

La actriz de ‘Scream’ recibió la propuesta de formar parte de la cinta escrita y dirigida por Eli Roth durante la pandemia y no tuvo que pensarlo ni una vez para aceptarla cuando escuchó que Blanchett sería su coprotagonista.

“Me llamaron y me dijeron que había una película basada en un videojuego y protagonizada por Cate Blanchett. Y dije: ‘¿Voy a salir en una película con Cate Blanchett?’, Me dijeron que sí y dije: ‘Sí, lo haré, porque no hay otro universo en el que pueda imaginar que me vayan a ofrecer un papel en otro filme con Cate Blanchett”, reveló.

Después de que pasara la emoción de trabajar con Blanchett, de quien ahora presume ser su amiga, Curtis, quien da vida a la Dr. Patricia Tannis, leyó el guión y se enamoró de la película: “Sabía que iba a ser increíble”, aseguró.