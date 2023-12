Este 2024 Universal+ presenta una programación espectacular con títulos exclusivos como Saturday Night Live, la esperada Ted, la serie, The Lazarus Project, y nuevos episodios de Quantum Leap,

Los sábados por la noche Saturday Night Live regresa a las pantallas de Argentina por Universal+. El divertido y famoso programa de parodias por fin llega a Latinoamérica completamente en vivo desde la ciudad de Nueva York. La temporada número 49 está a la vuelta de la equina y promete reunir a las estrellas más sensacionales al frente de la conducción de cada programa, tal como es costumbre.

Después de ocho años fuera de la pantalla, Ted, la serie está de regreso ahora en su nueva casa: Universal+. El icónico oso de peluche vuelve con todo el humor negro que lo caracteriza en esta serie que explorará la amistad con John Bennett durante su adolescencia.

George (Paapa Essiedu) será reclutado como agente por The Lazarus Project, una sociedad secreta que para evitar el fin de la humanidad viaja en el tiempo con ayuda de la tecnología. Sin embargo, este objetivo se verá amenazado cuando descubra que podría evitar la muerte de su esposa con los saltos en el tiempo.

LAS MEJORES SERIES Y PROGRAMAS EN VIVO LLEGAN A UNIVERSAL+ ESTE 2024

A los estrenos que inauguran 2024 se suman las series A Friend of the Family y The Calling. La primera es una miniserie de suspenso basada en hechos reales que acompaña la historia de la familia Broberg, cuya hija es secuestrada repetidamente por su “amigo” obsesionado. La historia muestra esos eventos que destrozan la dinámica familiar y explora cómo sobreviven al trauma. Protagonizada por Anna Paquin (The Piano), Jake Lacy (White Lotus) y Colin Hanks (Band of Brothers).

En The Calling conoceremos al detective de la policía de Nueva York, Avraham Avraham (Jeff Wilbusch), que guiado por un profundo sentido de espiritualidad y principios religiosos se ve obligado a cuestionar su propia humanidad cuando una investigación de rutina da un giro inesperado.

El doctor Ben Song (Raymond Lee) y su equipo regresan para una segunda temporada de Quantum Leap. En estos nuevos episodios intentarán de nueva cuenta regresar a Ben a la época a la que pertenece. Una vez más, su única ayuda será un holograma: su prometida Addison (Caitlin Bassett) ¿Lograrán regresar sin cambiar la historia?

