Un escándalo se encendió en el Condado de Collier en Florida, Estados Unidos cuando las autoridades educativas prohibieron más de 300 libros de las bibliotecas escolares, que incluye varios clásicos de Stephen King, y el autor reaccionó en sus redes.

Luego de que se publicara el listado con los títulos clásicos literarios, libros adaptados a películas, entre los que se incluían Carrie, It y Las cuatro después de la medianoche (Four Past Midnight), la respuesta del legendario escriba no se hizo esperar.

El tweet de Stephen King sobre la prohibición de sus libros (Foto: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“¿Dieciséis de mis libros? Debo estar haciendo algo bien”, ironizó Stephen King desde su cuenta en la red social Twitter (ahora X), y la publicación se viralizó como cuando apareció su fotografía tomando mate en un recipiente de Independiente en una escena de It parte 2 en 2019.

POR QUÉ PROHIBIERON CERCA DE 300 LIBROS EN LAS ESCUELAS DE UN CONDADO DE FLORIDA, EN LOS EEUU

La decisión de sacar de la circulación escolar los 300 que llevó a cabo el Condado de Collier se basa en la reglamentación HB 1069 de Florida, una Ley que amplió la supervisión de la junta escolar de las colecciones de la biblioteca.

Esta normativa amplió los mecanismos para impugnar libros, siempre que el contenido “represente o describa una conducta sexual” sea un motivo válido para una impugnación y prohibición de instrucción sobre orientación sexual o identidad de género hasta el octavo grado.

Stephen King toma un mate con el escudo de Independiente. (Foto: captura de YouTube)

“Stephen King es un autor muy popular entre los adolescentes, eliminar sus libros niega el acceso a obras formativas”, sostuvo James LaRue, director de la Oficina de Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos a PEN América. “Es una lástima”, concluyó.

Además de Stephen King también fueron impugnados libros de Judy Blume, Orson Scott Card, Stephen Chbosky, Mary Higgins Clark, Arthur C. Clarke, Pat Conroy, Janet Evanovich, Neil Gaiman, John Green, John Grisham, Ellen Hopkins, Khaled Hosseini, Sue Monk Kidd, Barbara Kingsolver, Dean Koontz, David Levithan, Patricia McCormick, Toni Morrison, Joyce Carol Oates, James Patterson, Ashley Hope Pérez, Jodi Picoult, Anna Quindlen, Nora Roberts, Tom Robbins, Anne Rice, John Updike e Ibi Zoboi.

