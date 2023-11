La BBC publicó este martes que dos personas más denunciaron a Russell Brand desde que la emisora inició una revisión sobre el comportamiento del actor y comediante.

El medio británico dio una actualización de su investigación después de que medios de comunicación británicos publicaran en septiembre acusaciones de cuatro mujeres sobre haber sido agredidas sexualmente por Brand entre 2006 y 2013, en el apogeo de su fama.

Brand, de 48 años, negó las acusaciones.

El comediante trabajó como locutor de la BBC de 2006 a 2008. La emisora dijo que registró un total de cinco quejas contra Brand, incluidas dos personas que expresaron quejas e inquietudes durante el tiempo que Brand trabajó allí y nuevamente después de que dejó la corporación.

Otra persona presentó una denuncia por separado después de la partida de Brand, y dos personas más denunciaron desde que la BBC inició su investigación en septiembre.

La declaración de la emisora hecha por Peter Johnston, su director de quejas editoriales, no especifica la naturaleza de las últimas acusaciones. Pero su sitio web de noticias informó que “se entiende que están relacionados con su conducta en el lugar de trabajo y no son de naturaleza sexual grave”.

Las acusaciones contra Brand, publicadas en septiembre por los periódicos The Times y Sunday Times y en un documental de Channel 4, incluyen acusaciones de que Brand agredió sexualmente a una mujer durante una relación con él cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dice que Brand la violó en Los Ángeles en 2012. La identidad de las acusadoras se mantuvo confidencial.

La respecto de las acusaciones de una de las mujeres de que Brand usó autos de la BBC para llevarla desde la escuela a su casa cuando tenía 16 años, la emisora dijo que ya no tenía registros de reservas de autos de ese momento. Dijo que las investigaciones están en curso.

“Aunque mi trabajo no está completo y por lo tanto todavía no puedo llegar a ninguna conclusión, parece que no se tomó ninguna medida disciplinaria contra Russell Brand durante su relación con la BBC entre 2006-2008 antes de su salida de la BBC”, Johnston dicho.

Dos fuerzas policiales del Reino Unido, la Policía Metropolitana y la Policía de Thames Valley, iniciaron investigaciones contra Brand después de que se hicieran públicas las acusaciones.

Brand emitió un comunicado diciendo que sus relaciones fueron “siempre consensuadas”.