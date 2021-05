William Shatner presentó la segunda temporada de Inexplicable: "Lo peor está por venir debido al calentamiento global"

Tras más de un año de la llegada de la pandemia, el actor William Shatner (90) advierte que "lo peor está por venir" debido a la crisis ambiental global y que es un tema que se debe de abordar con urgencia.

"Tenemos que darnos cuenta de que esto (la pandemia) es preliminar, las pandemias van a ser endémicas y vamos a enfrentar esto que hoy vivimos muchas veces más y peor, porque lo peor está por pasar gracias al calentamiento global que ya está aquí", contestó Shatner en conferencia con medios latinoamericanos para presentar la segunda temporada de la serie Inexplicable de la señal History.

El actor, quien se ha dedicado a investigar procesos naturales y sociales inexplicables en su programa, hace un llamado de urgencia para combatir la crisis ambiental para así evitar las peores catástrofes. "No hay nada de inexplicable en el calentamiento global, sabemos qué es y tenemos que hacer algo al respecto, depende de nosotros", aseguró el canadiense.

El actor de 90 años, responsable de dar vida al Capitán James T. Kirk en la famosa serie de ciencia ficción Star Trek (1966-1969), vuelve a indagar sobre los fenómenos naturales y sociales más antiguos y misteriosos, que por siglos han sido imposibles de explicar para la segunda temporada de Inexplicable. La serie transmitida por el canal History llega a Argentina el 22 de mayo a las 21.50.

"(Al hacer la serie) aprendí que yo creía que sabía algo, soy un señor grande, hablo con gente importante, leo libros, pero me di cuenta de que no sé nada (...) aprendí que todo lo que vemos es inexplicable", sentenció. Entre los misterios más grandes que lo rodean, está el misterio del amor de su esposa hacia él, "no sé por qué me ama mi esposa", dijo entre risas, así como el gran enigma de la vida después de la muerte y el de la precognición.

No obstante, la serie abordará temas como la momificación antigua, la ciudad perdida de la Atlántida (Atlantis) y el monumento megalítico de Stonhenge, por mencionar algunos. Shatner también aseguró que ya se encuentra grabando la tercera temporada de la serie y además está por comenzar un programa de entrevistas. Además, adelantó que regresará a la música con el disco Love, Dead and Horses para el verano del 2021.

La versión latina del programa de History, Inexplicable Latinoamérica, estrena emisiones también el 19 de mayo bajo la conducción del actor colombiano John Leguizamo.

Fuente: EFE