El trailer de la nueva película de Black Panther arrasa en las redes sociales

Variety. La película "Black Panther: Wakanda Forever", que llegará a los cines el 11 de noviembre, dio a conocer su primer tráiler y en apenas 24 horas alcanzó las 200 millones de visitas, según consignó el medio especializado

El tráiler también también generó un interés inusual sobre temas relacionados con "Pantera Negra", que obtuvieron más de 893.000 menciones.

La audiencia del adelanto de "Wakanda Forever" casi duplicó los 88 millones de visitas que obtuvo la primera película, "Black Panther" en 2017.

"Black Panther: Wakanda Forever" se convirtió en uno de los principales lanzamientos de trailers de una película independiente de Marvel, siguiendo títulos como "Spider-Man: No Way Home" (el más grande de la historia con 355,5 millones de visitas) y el de "Thor: Love and Thunder" (209 millones de visitas).

Chadwick Boseman, Namor, Shuri, T'Challa, Ryan Coogler y Angela Bassett se convirtieron en temas de tendencia nacional en los Estados Unidos después del debut del adelanto, y la etiqueta #WakandaForever mantuvo el primer puesto en las tendencias durante más de cinco horas consecutivas.