Tom Hanks publicará su primera novela con historias sobre el cine y su carrera profesional

El actor Tom Hanks publicará su primera novela, un libro de ficción en el que el argumento central será el cine y que estará inspirado en algunas de sus experiencias personales en Hollywood.

"The making of another major motion picture masterpiece" es el título del libro que publicará con la editorial Penguin Random House en mayo de 2023.

Según explicó la compañía, es una novela que trata sobre la realización de una película de acción de superhéroes, repleta de estrellas, y sobre los cómics humildes que inspiraron a su cineasta.

El actor de 66 años detalló a la revista People que la novela está basada en sus experiencias personales en Hollywood, y con ella busca compartir también las "importantes lecciones" que aprendió en el camino o los "trucos" que hizo para salir a flote en los momentos complicados.

"Nadie sabe cómo se hace una película, aunque todo el mundo cree saberlo", añade. "He hecho un montón de películas (y cuatro de ellas son bastante buenas, creo) y todavía me sorprende cómo se crean, desde una idea, hasta la imagen en pantalla, todo el proceso es un milagro", apuntó.

En la novela, que es el segundo libro de Hanks después de la colección de relatos "Tipos singulares" (2018), se intercalarán cómics escritos por el actor e ilustrados por Robert Sikoryak.