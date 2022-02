Steven Spielberg es primer director nominado al Óscar en 6 décadas diferentes

Las nominaciones a los Óscar, anunciadas este martes por la Academia de Hollywood, regalaron a Steven Spielberg varios récords históricos, entre ellos el de convertirse en el primer cineasta nominado a mejor director en seis décadas diferentes.

Spielberg se ha convertido hoy, además, en el primer cineasta de la historia en producir once películas que han luchado por una estatuilla al mejor largometraje del año. Ninguna otra persona en la historia de Hollywood había alcanzado esa cifra.

La primera vez que los Óscar se fijaron en el trabajo de Spielberg fue en 1978, por "Close Encounters of the Third Kind", y la última este 2022, gracias a su labor al frente de la nueva adaptación cinematográfica de "West Side Story".

El 'remake' del emblemático musical es también uno de los filmes que aspira a hacerse con el premio estrella de la gala, el de mejor película.

Como Spielberg es, además de director, productor del filme, la candidatura a mejor película de "West Side Story" le entrega otra marca histórica: la del productor con más nominaciones de la historia, con once películas con este reconocimiento.

Esa lista incluye cintas que también dirigió, como "Lincoln" (2013), y otras en las que solo ejerció de productor, como "Letters from Iwo Jima" (2006), dirigida por Clint Eastwood.

Aunque solo una cinta de todas las que ha producido Spielberg logró el premio: "Schindler's List", en 1994.

Los otros dos Óscar que atesora el cineasta son a la mejor dirección, también por "Schindler's List" y otro por "Saving Private Ryan", en 1999.

Puede que el realizador de títulos emblemáticos como "E.T" o "Jaws" acumule más nominaciones como productor que como director, pero su cosecha en este apartado no es nada desdeñable.

