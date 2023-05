Rápidos y Furiosos: espectacular maratón con todos los films de la franquicia

El jueves 18 de mayo se estrena en Argentina Rápidos y furiosos X (Fast X), Universal y Universal+ anunciaron que pondrán al aire las nueve primeras entregas de la franquicia, una de las más taquilleras de la historia.

En esta movida, de la que también serán parte los canales Studio Universal y Universal Cinema, se podrán ver entre el 8 y el 21 de mayo Rápido y furioso (The fast and the furious, 2001), +Rápido + furioso (2 Fast 2 furious, 2003), Rápido y Furioso: Reto Tokio (The fast and the furious: Tokyo drift, 2006).

A estas películas le seguirán Rápidos y furiosos 4 (Fast& furious, 2009), Rápidos y furiosos 6 (Fast & furious 6, 2013), Rápidos y furiosos 7 (Furious 7, 2015), y Rápidos y furiosos 8 (The fate of the furious, 2017).

STUDIO UNIVERSAL ANUNCIÓ UNA VERDADERA MARATÓN DE RÁPIDOS Y FURIOSOS

También serán de la partida Rápidos y furiosos: Hobbs and Shaw (Fast & furious presents: Hobbs and Shaw, 2019) y el especial que conmemora la franquicia con más acción en la historia del cine, Fast & furious greatest moments: refuelled el lunes 15 de mayo a las 4.45PM MEX/COL (repite el jueves 19 de mayo a las 00.25hs y el 25 de mayo a las 18.45hs).

La última película de Rápidos y furiosos presenta a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena y Scott Eastwood, junto a las ganadoras del Oscar Helen Mirren y Charlize Theron.

En la décima entrega de la franquicia. Dom Toretto y su “familia” motorizada enfrentarán a su adversario más letal: una aterradora amenaza que emerge de las sombras del pasado, alimentada por la sed de venganza, y que está decidido a destrozar a este grupo y a todos los que Dom ama, para siempre.