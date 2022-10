Prime Video tendrá en su catálogo las 25 películas de James Bond

dispondrá en octubre de las 25 películas de James Bond, además de un documental sobre la banda de sonido de la franquicia, según informó hoy la compañía. Prime Video , la plataforma de Amazon,, además de un documental sobre la banda de sonido de la franquicia, según informó hoy la compañía.

La firma del convenio se da en el marco del 60 aniversario de la creación del espía más famoso del mundo. El documental "The Sound of 007", de Mat Whitecross, será parte del catálogo que estará disponible en varios territorios, entre ellos, Suramérica, indicó el sitio de The Hollywood Reporter.

El filme de Wthitecross y la última película de la saga, "Sin tiempo para morir", estarán disponibles a partir del 5 de octubre.

En el acuerdo con MGM, Amazon debió desembolsar 8,500 millones de dólares por la franquicia que tuvo a Sean Connery y a Daniel Craig como los máximos exponentes del Agente 007.