La película Argentina, 1985 ganó el Golden Globe 2023: la emoción de Ricardo Darín y Peter Lanzani

La película Argentina, 1985 ganó en la terna Mejor Película de lengua no inglesa para los Premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la TV estadounidenses.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y el ex fiscal Luis Moreno Ocampo asistieron a la ceremonia de la edición 80° de los galardones de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El director Santiago Mitre y Darín subieron al escenario a recibir el premio. Agradecieron el galardón y lo celebraron con todo.

Argentina, 1985 competía contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Ricardo Darín fue acompañado por su esposa, Florencia Bas, mientras que Santiago Mitre asistió con Dolores Fonzi.

Fotos: gentileza E!, capturas YouTube e Instagram