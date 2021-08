Llega Kisstory, el documental sobre los 50 años de la legendaria banda

Coincidiendo con la reanudación de su gira mundial The Final Tour Ever: End of the Road y bajo el sello de Biography ,la franquicia ganadora del Emmy, A&E estrena Kisstory un imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las casi cinco décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros grandes músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello que reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock.

“Tu quieres lo mejor, tu tienes lo mejor”, son las palabras que atronan los parlantes antes de cada show de KISS. Y este mandamiento se cumple a rajatabla en Kisstory, el minucioso documental de cuatro horas, dividido en dos volúmenes, que -como nunca antes- se mete en los recovecos de la autoproclamada “banda más caliente del mundo” (The Hottest Band in the World).

A&E realizó el pasado martes 20 de Julio el lanzamiento de la biografía en un exitoso evento virtual para toda Latinoamérica que contó con más de 400 invitados de prensa y en el que estuvo presente Gene Simmons para conversar sobre el documental y la reanudación de la gira despedida.

“KISSTORY y A&E decidieron hacer algo un poco diferente” dijo Simmons sobre el documental de 4 horas que estrenará A&E en toda Latinoamérica el 21 y 22 de agosto. “No se trataba de endulzarlo y que sea todo color de rosa. Estamos llegando al final del camino y queremos mostrarlo todo. Estamos por volver a salir de gira y hacer otras 100 ciudades alrededor del mundo”, explicó.

Pero lo que importa es ser honesto con tus fans, decirles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y hay algunas historias maravillosas, y luego hay algunas historias tristes. Queríamos mostrar que en cualquier viaje que hagas y que lleve mucho tiempo siempre habrá muchos baches en el camino. Así es la vida. La vida no son solo los buenos tiempos. También son los malos. La honestidad de KISSTORY es algo de lo que estamos muy orgullosos, incluso en los malos momentos.” concluyó.