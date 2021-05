Lindsay Lohan volverá al cine con una comedia romántica navideña de Netflix

Lindsay Lohan ha estado alejada de la interpretación en los últimos años y, aunque ha hecho algunas apariciones puntuales, apenas se ha dejado ver en cine o televisión. La actriz volverá al trabajo de la mano de Netflix, ya que protagonizará una comedia romántica navideña para la plataforma.

Según Variety, Lohan dará vida a una "caprichosa heredera de hoteles recién comprometida" que sufre amnesia después de un accidente de esquí y "se encuentra al cuidado del apuesto dueño de una cabaña y de su precoz hija en los días previos a la Navidad".

La cinta estará dirigida por Janeen Damian a partir de un guion de la propia directora junto a Jeff Bonnett, Michael Damian y Ron Oliver. Por el momento no se conoce el resto del reparto. La producción comienza en noviembre de 2021, por lo que todo apunta a que la cinta se estrenará en la Navidad de 2022.

Lohan saltó a la fama siendo una niña gracias a Tú a Londres y yo a California. Posteriormente consolidó su carrera con largometrajes adolescentes como Chicas malas, Quiero ser superfamosa, Ponte en mi lugar, Devuélveme mi suerte o Herbie: A tope. La fama a tan temprana edad le pasó factura y, tras años de escándalos, fue poco a poco alejándose de la industria.

Incluso abandonó Estados Unidos y vivió en Europa y Dubái.

En los últimos años ha hecho apariciones en títulos como Dos chicas sin blanca, Baja por enfermedad o Among the Shadows. Su último trabajo fue como actriz de doblaje en un episodio de Devil May Care. También participó en The Masked Singer Australia en 2019.

Fuente: EFE