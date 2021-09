Las señales de History estrenan varios especiales sobre los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono

Cuando la historia hace historia el rigor informativo, el acceso a fuentes inéditas y la calidad en cuanto a registro documental, edición y narrativa es fundamental para conmemorar un acontecimiento a la altura de las circunstancias: los 20 años de los atentados del 11 de septiembre.

History es la voz autorizada para rememorar el atentado al World Trade Center, un hecho de tal magnitud que dejó sin aliento al planeta mientras el calor incandescente y una colosal nube escombros nubló Manhattan. Aviones comerciales, utilizados como misiles terroristas, detonaron las Torres Gemelas y parte del Pentágono, dejando una cicatriz incurable para la Humanidad.

Durante 20 años, History emitió más de 70 horas de programación de estreno sobre el 9/11 y produjo más de 60 piezas de contenido digital original. Una visión multiangular de los hechos que llevó a la señal a alzarse con cuatro premios Emmy por 102 minutos que cambiaron al mundo, el magnífico documental de 2009 con imágenes de más de 100 fuentes individuales.

Ahora, en un importante aniversario History y History 2 asoman con un inigualable producto de su sello, que aglutina ocho horas de filmación, divididos en cinco especiales a emitirse el 11 y 12 de septiembre: 11 de septiembre: Teorías de Conspiración (The 9/11 Conspiracies Fact or Fiction); 11 de septiembre: Los cuatro vuelos (9/11: Four Flights); Auge y caída de las Torres Gemelas (Rise and Fall: The World Trade Center); 11/9: Ataque al Pentágono (9/11: The Pentagon) y La cacería de Bin Laden (Revealed: The Hunt of Bin Laden).

Además, por VOD y History Play, desde el 1 de Septiembre History y History 2 repondrán en su librería para esta ocasión los especiales: 102 Minutos que cambiaron la Historia, 11/9 Código Angel, Los últimos minutos del vuelo 93, Días que marcaron la historia, e ISIS: Terrorismo Extremo.

Fuente Télam