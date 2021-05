Kiss anunció el estreno de documental por sus cinco décadas de vida

La señal A&E anunció el estreno para el mes de septiembre de Kisstory, un nuevo especial documental de su ciclo Biography, que celebra los 50 años de Kiss, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. El evento contará las historias detrás del gran fenómeno que fue este exitosísimo grupo de rock estadounidense con origen en los años setenta.

Luego del éxito de Las Nueve Vidas de Ozzy Osbourne”, especial que emitió A&E el pasado mes de marzo también bajo el sello de Biography -la franquicia ganadora del Emmy que destaca a las personalidades y eventos de interés periodístico con puntos de vista reveladores y contundentes-, A&E presenta este imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las cinco décadas de la banda en la industria de la música y que además cuenta con el apoyo de los propios miembros de Kiss: los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons mientras reflexionan sobre su carrera histórica.

Después de 50 años de Rock & Roll All Night y de fiesta todos los días, la banda número 1 en ventas de discos de oro de todos los tiempos, Kiss comparte su historia de éxito antes de finalmente romper su última guitarra y extinguir al demonio que escupe fuego. Paul Stanley y Gene Simmons, junto con los miembros actuales Tommy Thayer y Eric Singer, así como los invitados Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Tom Morello (Rage Against the Machine), el manager Doc McGhee (Motley Crue, Bon Jovi), el productor musical Bob Ezrin (Alice Cooper, Pink Floyd) y más contarán la salvaje historia de una de las bandas más exitosas e influyentes del mundo.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y con más de 40 años de récord mundial en giras, la banda del Salón de la Fama del Rock and Roll dará a los espectadores una mirada entre bastidores de su ascenso a la fama. Con sesiones de grabación originales, filmaciones caseras, historias detrás de escena e imágenes singulares, el documental de Kiss otorga a los fanáticos un pase de acceso total al legendario viaje de la banda. Los fans escucharán un relato de primera mano de la emotiva historia detrás del comienzo de la banda en la arenosa escena del rock de los ‘70 en la ciudad de Nueva York, su meteórico ascenso a la fama, casi perdiéndolo todo por las drogas y el alcohol en los ‘80 y cómo finalmente lucharon para volver a la cima de las listas en los ‘90 para convertirse en un nombre familiar sinónimo de Rock 'n Roll.