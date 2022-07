James Cameron dio los motivos por los que pronto se alejará del universo de Avatar

A 13 años del lanzamiento de Avatar , James Cameron volverá a la pantalla grande con "Avatar: The Way of Water", uno de los estrenos más esperados de este año.

Mientras que en 2024 se espera que se sume otra película a la saga -que en principio debería constar de cinco entregas-, sin embargo, el destacado cineasta no está seguro de continuar con esta historia.

"Las películas de Avatar en sí mismas consumen todo", reveló en una entrevista con la revista Empire y continuó: "Creo que con el tiempo, no sé si eso es después de las tres o las cuatro, querré pasar la batuta a un director en el que confío para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también me interesa".

Pero, más allá del tiempo que le dedica a esta saga, Cameron siente que ya dio el mensaje que quería a través de los habitantes de Pandora.

"Todo lo que necesito decir sobre la familia, la sostenibilidad, el clima, el mundo natural, los temas que son importantes para mí en la vida real y en mi vida cinematográfica, lo puedo decir en este lienzo", aseguró.

En "Avatar: The Way of Water", Cameron volvió a dirigir a Kate Winslet, a 25 años de Titanic. El elenco se completa con Sam Worthington como Jake Sully; Zoe Saldaña como Neytiri; Cliff Curtis como Tonowari; Jamie Flatters como Neteyam; Britain Dalton como Lo ak; Trinity Bliss como Tuktirey "Tuk" y Filip Geljo como Aonung; mientras que Winslet será Ronal, una buceadora libre de los Metkayina.